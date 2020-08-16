المصائب تنهال على المنوفية .. قطار يصطدم بسيارة نقل بخط منوف كفر الزيات.. وانهيار منزل بعد انفجار اسطوانة غاز بـ قويسنا

- انهيار منزل على السكان
- قطار يصطدم بسيارة نقل وهروب السائق
وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر علي حركة مرور القطارات علي خط منوف كفر الزيات واستأنفت حركة القطارات وتم التحفظ علي السيارة وتحرير محضر بالواقعة.
ولم يستفق أهالي المحافظة من هذه الواقعة حتي فوجيء أهالي قرية شنوان هائل هز البيوت ثم تلاه صوت انهيار وصراخ شديدين من سكان عقار انهار عليهم بعد انفجار اسطوانة غاز بالدور الأرضي للعقار
تلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز قويسنا وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للبحث عن سكان المنزل أسفل الأنقاض.
وانتقلت قيادات مديرية الأمن وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتم فرض كردون أمني حول المنطقة المحيطة بالعقار المنهار .
وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من استخراج 3 مصابين من اسفل العقار المنهار وجاري استكمال عمليات البحث عن أية مصابين آخرين
وأكد الدكتور شادي البدري نائب مدير الإسعاف أنه تم نقل الثلاثة مصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، مشيرا إلى أن الإصابات تنوعت ما بين حروق وسحجات وكدمات شديدة .