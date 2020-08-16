المصائب تنهال على المنوفية .. قطار يصطدم بسيارة نقل بخط منوف كفر الزيات.. وانهيار منزل بعد انفجار اسطوانة غاز بـ قويسنا





استيقظ أهالي مركز الشهداء صباح السبت على صوت تصادم شديد ليهرول الجميع ليجدوا سيارة نقل تقف ملتصقة بالعربة الأولي في القطار المتجه لطنطا وذلك أثناء مرورها من معبر غير قانوني مما ادي لاصطدام القطار بها.









تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مركز الشهداء باصطدام قطار بسيارة نقل أمام قرية دناصور، وبالانتقال الفوري والفحص تبين ان السيارة كانت تعبر الطريق من مكان غير مخصص للعبور مما تسبب في الحادث ونتج عنه تحطم السيارة وهروب السائق.