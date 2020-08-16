ترامب: لن أحضر قمة بوتين .. وسنعاقب إيران رغم قرار الأمم المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، سيرد على رفض الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة على إيران.





وقال ترامب:" سنحاول تفعيل إجراء يتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران".





وأضاف ترامب أنه لن يشارك على الأرجح، في قمة دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إيران.





وكان الكرملين أصدر بيانا قال فيه بوتين إن المناقشات حول إيران في مجلس الأمن تزداد حدة، وأن روسيا تسمع اتهامات لا أساس لها موجهة إلى إيران.





وأكد الرئيس الروسي، تمسك موسكو الكامل بالاتفاق النووي مع إيران، المتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة، "والذي كان التوصل إليه في عام 2015 إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا سمح بإبعاد تهديد نشوب صراع مسلح وعزز نظام عدم انتشار السلاح النووي".



