بعد تعديل القانون.. وزير التعليم العالي يحدد شروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة للأطباء.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تعديلا علي قانون مزاولة مهنة الطب ومن ضمن المواد التي جاءت فيه أن خريجي ديسمبر 2019 حتى يحصلوا على ترخيص مزاولة المهنة لا بد من دخول امتحان الحصول على الترخيص.









وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن الترخيص لن يكون أبدا كما هو الحال الآن، وسيتم تجديده كل 5 سنوات.









عبد الغفار ، أن هناك الكثير من الأطباء يتوقفون عن مزاولة المهنة لعدد من الأسباب ومن حقهم العودة إلى العمل وممارسة مهنة الطب، موضحا ان الطب مهنة مبنية على التعلم المستمر ويقاس من خلال حضور المؤتمرات وتقديم أبحاث . وأوضحلعددالأسبابإلى







