وصول منتخب اليد إلى الغردقة لخوض معسكر الإعداد لبطولة العالم .. صور

وصل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد الى مدينة الغردقة للدخول فى أول معسكرات الفريق بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويدخل المنتخب معسكر الإعداد تحت قيادة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو استعدادا لبطولة العالم للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال شهر يناير 2021.
وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر الغردقة:
حراسة المرمى: محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.
الدائرة: وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.
الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.
الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى.
الجناح الأيسر: عمر الوكيل - أحمد مؤمن.
صانع اللعب: أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.