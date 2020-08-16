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رياضة

أمير مرتضى: نملك القوة الشرائية لضم رمضان صبحي .. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن موقف النادي النهائي من ضم رمضان صبحي الذي أعلن عن قراره بالانضمام لبيراميدز.


وأكد أمير مرتضى في تصريحات لقناة " اون نايم سبورت ٢ " أن النادي تقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد لضم اللاعب، خاصة أنه مميز ولديه مهارات رائعة. 


وتابع أن الأهلي ليس طرفا في مسألة ضم الزمالك للاعب من النادي الإنجليزي، خاصة أن إعارته انتهت مع الفريق الأحمر.


وأشار إلى أن ما يمر به رمضان صبحي أمر مؤسف للغاية، حيث تحول للاعب فاشل ولم ينجح بتجربته الاحترافية، مشددا على أن الأهلي ناد غني اشترى حسين الشحات من العين الإماراتي بمبلغ ٥,٥ مليون دولار.


ولفت إلى أن الزمالك قادر على شراء رمضان صبحي ويملك القوه الشرائية، مؤكدا أن مرتضى منصور لديه رغبة في ضم اللاعب.
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