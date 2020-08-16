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أخبار البلد

غلق باب التقديم لمسابقة وظائف قيادات المحليات الأربعاء المقبل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:02 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
يغلق باب التقديم لمسابقة وظائف قيادات وزارة التنمية المحلية، الاربعاء المقبل ، والتي اعلنت عنها الوزارة في مايو الماضي لشغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات. 

كانت الوزارة مدن التقديم للمسابقة للمرة الثانية لمدة 15 يوما بعد انتهاء فترة  المدة الاولي للتقديم في 30يوليو الماضي ، وجاء مد التقديم نظرا للاقبال الشديد علي  التقديم وحرص وزارة التنمية المحلية على ضخ دماء جديدة في المحليات.

 
تأتي المسابقة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).


وتلقت الوزارة   حوالي ١٧٥٠ طلبًا  من الراغبين  فى التقدم للمسابقة، عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الإنترنت ( www.mld.gov.eg ) حتي نهاية يوليو الماضي. 

ويقتصر التقديم علي التقديم إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.
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