سفير مصر في السودان: زيارة رئيس الوزراء من أنجح الزيارات الخارجية.. فيديو

قال السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان ، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي من أنجح الزيارات الخارجية وكان بها وفد رفيع المستوى من الجانب المصري .









وأضاف حسام عيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة للمضي قدما في المشروعات الاستراتيجية والمصلحة المشتركة بين الدولتين .









: أننا نعمل على استغلال الفرص المتاحة على جميع المستويات لدعم العلاقات مع مصر، و نعمل على دعم العلاقات مع مصر واستغلال الفرص الكبيرة لمصلحة الدولتين وهناك العديد من المشروعات الكبيرة بين الدولتين سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة . وأوضح حسام عيسي علىعلى







