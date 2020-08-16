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سفير مصر في السودان: زيارة رئيس الوزراء من أنجح الزيارات الخارجية.. فيديو

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:03 ص
حسام عيسي
حسام عيسي
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إبراهيم القادري
قال السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان ، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي من أنجح الزيارات الخارجية وكان بها وفد رفيع المستوى من الجانب المصري .


وأضاف حسام عيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة للمضي قدما في المشروعات الاستراتيجية والمصلحة المشتركة بين الدولتين .


وأوضح حسام عيسي: أننا نعمل على استغلال الفرص المتاحة على جميع المستويات لدعم العلاقات مع مصر، ونعمل على دعم العلاقات مع مصر واستغلال الفرص الكبيرة لمصلحة الدولتين وهناك العديد من المشروعات الكبيرة بين الدولتين سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة .


واستطرد أن تسهيل حركة النقل بين البلدين ستسهل العملية التجارية بينهم ويعد هذا مصدر دخل جيد، مؤكدا أن هناك تطابق كامل في وجهات النظر.
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