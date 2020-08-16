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فن

صابر الرباعي: أخيرا وبعد طول انتظار سألقاكم قريبا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:50 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
روج صابر الرباعي لاول حفل جماهيري له، خاصة بعد توقف فترة طويلة بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ونشر صابر بوستر الحفل عبر حسابه وكتب": اخيرا وبعد طول انتظار سالقاكم قريبا في حفل بطعم الشوق والذكريات.

ونشر التونسي صابر الرباعي، صورة له من طفولته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


‏وظهر الرباعي فى مرحلة الطفولة وهو يغني وعلق قائلًا: "لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر، كان ھناك حلمًا یراودني وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون".


وأضاف: "لم أكن أعلم في ھذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم، ولكنني كنت أؤمن دائمًا أن الله سوف یجعلني قادرًا على الوصول بصوتي لقلوبكم".
صابر الرباعي: أخيرا وبعد طول انتظار سألقاكم قريبا
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