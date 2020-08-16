صابر الرباعي: أخيرا وبعد طول انتظار سألقاكم قريبا

روج صابر الرباعي لاول حفل جماهيري له، خاصة بعد توقف فترة طويلة بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





ونشر صابر بوستر الحفل عبر حسابه وكتب": اخيرا وبعد طول انتظار سالقاكم قريبا في حفل بطعم الشوق والذكريات.





ونشر التونسي صابر الرباعي ، صورة له من طفولته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









‏وظهر الرباعي فى مرحلة الطفولة وهو يغني وعلق قائلًا: "لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر، كان ھناك حلمًا یراودني وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون".







