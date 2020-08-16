صابر الرباعي: أخيرا وبعد طول انتظار سألقاكم قريبا

روج صابر الرباعي لاول حفل جماهيري له، خاصة بعد توقف فترة طويلة بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
ونشر صابر بوستر الحفل عبر حسابه وكتب": اخيرا وبعد طول انتظار سالقاكم قريبا في حفل بطعم الشوق والذكريات.
ونشر التونسي صابر الرباعي، صورة له من طفولته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر الرباعي فى مرحلة الطفولة وهو يغني وعلق قائلًا: "لطالما كنت عاشِقًا للفن والغناء منذ الصغر، كان ھناك حلمًا یراودني وشغفًا لا أشعر به إلا عند وقوفي أمام میكروفون".
وأضاف: "لم أكن أعلم في ھذا السن أن الحلم سوف یتحقق بفضل الله ثم فضلكم، ولكنني كنت أؤمن دائمًا أن الله سوف یجعلني قادرًا على الوصول بصوتي لقلوبكم".