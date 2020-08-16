وزير التعليم العالي: تفويض اللجنة العليا لتحديد عدد المقبولين بالعام الجامعي الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه سيجرى إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة ويبدأ العمل بها، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية تتبع الجامعات الحكومية وهى أسيوط وبنها وبنى سويف وأسوان والمنصورة والمنيا وتم اتخاذ إجراءات لإنشاء كلية طب جديدة بجامعة جنوب الوادى.





وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة، والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم دعما كبيرا للتعليم العالى، مشيرا إلى أن هناك دعما غير مسبوق للتعليم العالى والبحث العلمى.





وأوضح أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت فيها الدراسة، كما أن هناك 3 جامعات حكومية بدأت الدراسة بها، بجانب بدء الدراسة بـ4 جامعات أهلية دولية في العلمين والجلالة بفرعيها الاثنين والمنصورة الجديدة.





ولفت إلى أنه تم تفويض اللجنة العليا بوزارة التعليم العالى لتحديد عدد المقبولين، حيث بدء تقديم المرحلة الأولى للتنسيق الجامعى وفتح باب التسجيل للمرحلة يوم 22 أغسطس الجارى وتنتهى فى 26 أغسطس الجارى.





وأكد أن هناك فارقا كبيرا بين الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، وكذلك الحد الأدنى للتقديم في الجامعات.





وأشار إلي أنه يتم متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم فى العام الجديد، بجانب متابعة التعليم الهجين وهو الربط بين الحضور إلى الجامعة والتعليم عن بعد وهو ما يتطلب المتابعة بشكل دورى.



