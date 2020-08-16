نجل فؤاد المهندس: شويكار لم تترك أبي في آخر أيامه

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن الفنانة شويكار سيدة عظيمة، ولا يوجد كلام يمكن أن يقال في حقها بعد ما قالته شقيقته منة الله في حقها.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية : "كنت دايما بناديها أقولها يا طنط شوشو، واتصدمت صدمة كبيرة في موتها، وعمرنا ما سمعناها بتتألم نهائي كانت بتخفي آلامها".





وأضاف: "بابا وشويكار اتفقوا على أنهم يربوا ولادهم التلاتة زي بعض، ومفيش فرق بيننا، وكان في حالة حب شديدة بيننا وبين بعض وهما ربونا على كدة ومينفعش كانوا يخرجوا من غير الولاد التلاتة".





وتابع: "أنا مرة كنت عاوز أسافر اليونان وقولت لوالدي عاوز أسافر رفض، فروحت مباشرة لماما شوشو قولتلها أقنعيه، وقدرت تقنعه، وقبل ما أسافر خدوا رأي أخواتي الاثنين منة وأحمد"، موضحا ان والده في الأيام الأخيرة له كانت شويكار كل يوم معاه، وكانت بتجيبله الأكل اللي بيحبه".



