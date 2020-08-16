رانيا علواني: حب صالح سليم لـ الأهلي ينتقل مثل العدوى.. فيديو

قالت رانيا علواني، عضو مجلس النواب، إنه خلال أول عام لها داخل البرلمان استطاعت أن تقضي وقتا كبيرا مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، من خلال السفر، موضحة أن شخصية علي عبدالعال داخل المجلس تختلف عن شخصيته خارجه، فهو بمثابة الأب أو الجد.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون اي"، : أن الدكتور علي عبدالعال بمثابة أب وقدوة، كما أن لديه ميزة وهي إعطاء خبرته للجميع، قائلة: كان حظي حلو أني لما بسافر كنت بقعد جمبه في الطائرة.



وفيما يخص استاد النادي الأهلي الجديد، أوضحت هو استثمار رياضي، وبداية لتفعيل دور المؤسسات بمختلف أنواعها من أجل الاستثمار في صناعة الرياضة في مصر.



وواصلت قائلة: كابتن محمود الخطيب أب ليا وقدوة لينا.. هو أسطورة ومفيش حد يختلف على حبه للناس، لديه أخلاق وقيم وشخصية ومحبوب من الجميع.





وعن الراحل صالح سليم، قالت "قدوتنا كلنا في الإدارة.. هو عملي حفل تكريم عندما فزت في بطولة كاس العالم..حبه للنادي الأهلي زي العدوى بتتنقل ".



وأضافت: حصولي على زمالة كلية الدفاع من أكاديمية ناصر أثقلتني في التفكير والمعلومات، وكيفية اتخاذ القرار كرجل دولة..كنت محظوظة بالزمالة.



