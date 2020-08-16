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محافظ الشرقية: نستقبل 900 مواطن يوميا للتصالح في مخالفات البناء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة حتى الآن 40 ألف مواطن، موضحا أن الأعداد الكبيرة للمتصالحين تؤكد أن المواطن يرى أن قانون التصالح فرصة جيدة بجانب أن هناك صرامة شديدة في تطبيق القانون عجلت في التصالح.

وأضاف محافظ الشرقية، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قرار الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء هو قرار جيد للغاية حيث يأتي هذا بسبب تزايد أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، موضحا أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء يوميا في الشرقية من 700 إلى 900 مواطن يوميا.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء كان له انطباع جيد لدى المواطنين ،  لافتا إلى أن من لم يتقدم للتصالح فى مخالفات البناء سيتم قطع المرافق عنه ستيم خروج قرار بإخلاء المبنى وبعدها يتم تنفيذ الإزالة.

ونوه إلى أن هناك حصرا كبيرا من المخالفات البناء والمبانى المبنية على أراضى الدولة.
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