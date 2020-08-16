صالح جمعة يرحب بالانتقال للاتحاد السكندري

اقترب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة .





ودخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع صالح جمعة للانتقال إلى صفوف الفريق السكندري خلال الموسم المقبل عقب استبعاده من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي.





ورحب صالح جمعة بمفاوضات الاتحاد السكندري على أن يتم إرسال عقد رسمي إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم من أجل إتمام الصفقة .





ورحبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بإعارة صالح جمعة في الموسم الجديد عقب إعلان رينيه فايلر عدم حاجته لخدمات اللاعب.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره أسوان يوم الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



