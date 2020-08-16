على ضوء الكشافات .. أهالي المنوفية يساعدون في استخراج ضحايا منزل شنوان المنهار

ليلة صعبة يعيشها أهالي قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عقب انهيار منزل مكون من 4 طوابق بسبب انفجار اسطوانة غاز.





تجمع الأهالي واستعانوا بكشافات للبحث عن ضحايا المنزل المنهار تحت الأنقاض، حيث تمكنوا بمساعدة قوات الشرطة في استخراج ثلاثه مصابين من أهالي المنزل.





وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.





تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار منزل بقريه شنوان بمدينة شبين الكوم.





وبانتقال قوات الحماية المدنية تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق نتيجة انفجار اسطوانة غاز في مستودع أسفل المنزل مما تسبب في انهياره.



