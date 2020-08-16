AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

على ضوء الكشافات .. أهالي المنوفية يساعدون في استخراج ضحايا منزل شنوان المنهار

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
ليلة صعبة يعيشها أهالي قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية عقب انهيار منزل مكون من 4 طوابق بسبب انفجار اسطوانة غاز. 

 تجمع الأهالي واستعانوا بكشافات للبحث عن ضحايا المنزل المنهار تحت الأنقاض، حيث تمكنوا بمساعدة قوات الشرطة في استخراج ثلاثه مصابين من أهالي المنزل. 

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار منزل بقريه شنوان بمدينة شبين الكوم. 

وبانتقال قوات الحماية المدنية تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق نتيجة انفجار اسطوانة غاز في مستودع أسفل المنزل مما تسبب في انهياره. 

وتكثف قوات الحمايه المدنيه من جهودها لاستخراج باقي أفراد الأسرة من أسفل المنزل المنهار بمساعدة الأهالي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهود عيان: منزل المحلة انهار على 5 أسر.. صور

استخراج 3 جثث لسيدة وطفلين من أسفل عقار المحلة المنهار.. فيديو

انتشال جثمان رابع ضحايا انهيار منزل المحلة

شاهد.. لحظة وصول نائب محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية لمكان العقار المنهار

ضحية عقار المنصورة.. أخرج والدته من المنزل وعاد للحصول على ممتلكاتهما فانهار عليه المنزل

انهيار منزل من 3 طوابق بالمنوفية والحماية المدنية تبحث عن ضحايا تحت الانقاض

ترشيحاتنا

الاطباء تعتذر عن نعي الإخوانى عصام العريان

بكاش مايوه .. داليا مصطفى تثير الجدل على شاطئ البحر.. شاهد

الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن

أولى نتائج التطبيع.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا بشأن فيروس كورونا

نجلاء بدر بلوك جديد على السوشيال ميديا

علاج ضيق التنفس في المنزل بدون أدوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات