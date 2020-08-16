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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. رقم سيئ لحارس مرمى مانشستر سيتي بعد الهزيمة من ليون

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
لم يستطع الحارس البرازيلي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إيدرسون، الحفاظ على شباكه نظيفة أمام المنافس ليون خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لتستقبل شباكه ثلاثة أهداف جديدة أضافها في سجله السئ في مواجهاته مع النادي الفرنسي.


والتقى إيدرسون بليون في ثلاث مناسبات خلال حراسته لمرمى ناديه مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، إذ التقيا في الموسم الماضي 2018-2019 في مباراتين خلال دور المجموعات وتحديدًا في المجموعة السادسة، لتتلقى شباكه هدفين على ملعب الاتحاد ويخسر فريقه بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يعيد ليون الكره ويهز شباك البرازيلي بهدفين آخرين في ملعب جروباما بمدينة ليون، في المبارة التي انتهت بالتعادل 2-2.


وتلقت شباك البرازيلي إيدرسون ثلاثة أهداف جديدة، مساء السبت، بأقدام كل من ماكسويل كورني وموسى ديمبلي (هدفين) ليرتفع عدد الأهداف الذي سجله الفريق الفرنسي في شباكه خلال مواجهاته الثلاثة إلى 7 أهداف وضعته في المركز الثالث من حيث أكثر الفرق نجاحًا في إحراز الأهداف في مرمى إيدرسون خلال مسيرته بدوري أبطال أوروبا، والتي يتصدرها كل من ليفربول وتوتنهام برصيد 10 أهداف.

كذلك فإن الحارس البرازيلي يملك نسبة 0% من ناحية الخروج بشباك نظيفة أمام ليون، إذ استقبلت شباكه الأهداف في جميع المباريات. أما الرقم المحبط الثالث هو أن الحارس تلقى خلال المباريات الثلاثة هدفين فأكثر، بعدما جاءت نتائج المباريات الثلاثة 1-2 و2-2 و1-3.
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