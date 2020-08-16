محمد عبد الرحمن: أستأذنا قبل تقليد مشاهد أعمال شهيرة في جمجوم وبم بم

قلد محمد عبد الرحمن مجموعة مشاهد لأعمال شهيرة في مسلسله جمجوم وبم بم المذاع على احد المنصات الالكترونية، وقال محمد عبد الرحمن انهم استاذنوا صناع تلك الأعمال قبل عرضها.





وتابع: "تقليدنا لتلك المشاهد دليل كبير على نجاح تلك الأعمال، التي أردنا ان نأخذ منه قليلا، واستعنا بمشاهد لأعمال علامات في السينما المصرية مثل الفيل الازرق وولاد رزق، الي جانب أن الجمهور قد يعود لمشاهدة العمل الاصلي حينما يرى مشهدا مقلدا في مسلسلنا، فالنجاح هنا مشترك بيننا.





ونشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.





وعلق محمد عبد الرحمن عليها قائلا: "آخر ظهور للنجمة العظيمة #رجاء_الجداوي كان معانا في #جمجوم_وبم_بم قد إيه نجمة كبيرة وكواليس التصوير معاها ممتعة ومبهجة شرفتنا بوجودها معانا في المسلسل ربنا يرحمها.. أعمالها هتفضل عايشة معانا سنين".



