أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 5 ميزات في هواتف آيفون لا يعلمها الكثيرون.. و 1. 3 مليار شخص في العالم يستخدمون ألعاب الفيديو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت دراسة حديثة أن نحو 40 ٪ من سكان العالم يلعبون ألعاب الفيديو، وهو ما يمثل حوالى 3.1 مليار شخص، من بين ما يقرب من 8 مليارات شخص في العالم، وأن الشريحة الأسرع نموًا هم من يستخدمون ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية.
أطلق تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام Telegram ، تحديثا جديدا يشمل تشفير إجراء مكالمات فيديو، على هواتف أندرويد و أنظمة iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وكذلك على أنظمة سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر و اللاب توب.
كشفت تسريبات عن أن هاتف Moto E7 Plus من شركة موتورولا الأمريكية Motorola ، والذى من المقرر أن يصدر في شهر سبتمبر القادم، سيأتى بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجا بيكسل مع خاصية الإضاءة الليلية.
بعد قيام شركة جوجل بدمج تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet مع تطبيق البريد الإلكترونى Gmail، تخطط الشركة للتخلص التدريجي من تطبيق Google Duo الذى ينافس في الأصل تطبيق FaceTime في هواتف آيفون.
لا شك أننا نقوم باستخدام الهاتف الذكى معظم ساعات اليوم، سواء في التصفح على الإنترنت أو القيام ببعض المهام الأخرى سواء المرتبطة بالعمل أو الدراسة أو التواصل مع الآخرين.
عرضت شركة مايكروسوفت، ثلاثة فيديوهات لهاتفها Microsoft Surface Duo القابل للطى، تستعرض فيه إمكانات الهاتف ومميزاته، وذلك قبل الإطلاق الرسمى له يوم 10 سبتمبر القادم.