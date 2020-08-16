أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 5 ميزات في هواتف آيفون لا يعلمها الكثيرون.. و 1. 3 مليار شخص في العالم يستخدمون ألعاب الفيديو

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





دراسة: 1. 3 مليار شخص في العالم يستخدمون ألعاب الفيديو

كشفت دراسة حديثة أن نحو 40 ٪ من سكان العالم يلعبون ألعاب الفيديو ، وهو ما يمثل حوالى 3.1 مليار شخص، من بين ما يقرب من 8 مليارات شخص في العالم، وأن الشريحة الأسرع نموًا هم من يستخدمون ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية.





تيليجرام يطلق ميزة تشفير مكالمات الفيديو لكل الأجهزة

أطلق تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام Telegram ، تحديثا جديدا يشمل تشفير إجراء مكالمات فيديو، على هواتف أندرويد و أنظمة iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وكذلك على أنظمة سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر و اللاب توب.













ستجعل حياتك أسهل.. 5 ميزات في هواتف آيفون لا يعلمها الكثيرون

لا شك أننا نقوم باستخدام الهاتف الذكى معظم ساعات اليوم، سواء في التصفح على الإنترنت أو القيام ببعض المهام الأخرى سواء المرتبطة بالعمل أو الدراسة أو التواصل مع الآخرين.







