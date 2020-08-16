وزير الأوقاف: هجر الجماعات الإرهابية وتحرير العقل من الأفكار الهدامة أولوية الهجرة المعاصرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف "إن أولوية الهجرة المعاصرة هي هجر الجماعات الإرهابية وأفكارها الظلامية المتطرفة"، مشددا على أن الهجرة تتطلب تحرير العقل من الأفكار الهدامة، وأن واجب العلماء هو دحر الأفكار السامة لهذه الجماعات.









وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات مساء السبت "أننا نتعلم من الهجرة النبوية الشريفة دروسًا عظيمة كل عام بما يناسب الحال والزمان، وإذا كانت الهجرة الحقيقية هي ترك ما نهى الله عنه، وأنه لا هجرة دينية من مكان إلى آخر بعد فتح مكة "فلا هجرة بعد الفتح".. مضيفا "أنما المهاجر مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ" فإن الأولوية في عصرنا الراهن هي في الفكاك والفرار من أسر جماعات الفتنة والضلال ، وهجر الجماعات الإرهابية وأفكارها الظلامية المتطرفة، وتحرير العقل من الأفكار الهدامة.









وتابع وزير الأوقاف: "واجب العلماء هو البيان، ودحر الأفكار السامة لهذه الجماعات، وتفنيدها، وبيان زيفها وزيغها، وانحرافها عن جادة الصواب، فحيث وجدت هذه الجماعات وتلك الميليشيات المأجورة التي تتناحر تناحر الجاهلية الأولى، وترفع شعار: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتزيد عليه حتى لو كان فاجرًا أو كاذبًا أو قاتلًا".







