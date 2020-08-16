AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمد إبراهيم: المقاصة لم يحسن استغلال سيطرته أمام الزمالك

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق المقاصة، إن الفريق الفيومي لم يكن يستحق الهزيمة التي تلقاها على يد الزمالك، السبت.

وأضاف حمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الشوط الأول شهد سيطرة كاملة للمقاصة، مقابل غياب تام للزمالك.

وأفاد حمد إبراهيم، أن المقاصة فشل فى استغلال سيطرته بالشوط الأول، ولم يحسن استغلال الفرص التي سنحت له، ماتسبب في عدم تحقيق الفوز.

ويرى حمد إبراهيم، أن الزمالك لم تكن له حلول إلا كثافة عددية بإشراك كاسونجو وفيصل أسامة، وحسام أشرف، كما اعتمد على الكرات العرضية بشكل كبير امام المقاصة.

وعن عدم إشراك صلاح أمين بالمباراة، قال: "صلاح أمين لاعب كبير، لكن كانت لنا وجهة نظر فنية بعدم إشراكه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد إبراهيم : أنا ابن الزمالك.. وحسام حسن علمني عدم الخوف من المنافسين

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة غدا.. كاسونجو فى الهجوم و5 ناشئين

إيهاب جلال يعلن التشكيل الرسمي لمصر المقاصة في مواجهة الزمالك

ايهاب جلال ينصب مصيدة للزمالك على الوقوع في التسلل بالشوط الأول|شاهد

حارس المقاصة يحرم الزمالك من تسجيل هدف التقدم

+90.. الزمالك يفوز على المقاصة بهدف دون رد في لقاء بطله الـ VAR.. فيديو

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 16 /8 /2020 مهنياً وعاطفياً وصحياً

أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على مصر للمقاصة .. فيديو

وفاة شقيقة اللواء محمد عبد السلام أثناء مباراة المقاصة والزمالك

رايحة المستشفى ومش هرجع تاني .. كواليس الساعات الأخيرة في حياة شويكار.. فيديو

رواد السوشيال يهاجمون «الأطباء»: نعي عصام العريان وصمة عار على جبينكم

بهذه الطريقة احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة

بمكون سحري.. اقض على النمل وحشرات الصيف في لحظات

عمره 133 عامًا .. موجة الحر تضرب جسر هامرسميث العملاق .. صور