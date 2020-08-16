حمد إبراهيم: المقاصة لم يحسن استغلال سيطرته أمام الزمالك

قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق المقاصة، إن الفريق الفيومي لم يكن يستحق الهزيمة التي تلقاها على يد الزمالك، السبت.





وأضاف حمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الشوط الأول شهد سيطرة كاملة للمقاصة، مقابل غياب تام للزمالك.





وأفاد حمد إبراهيم، أن المقاصة فشل فى استغلال سيطرته بالشوط الأول، ولم يحسن استغلال الفرص التي سنحت له، ماتسبب في عدم تحقيق الفوز.





ويرى حمد إبراهيم، أن الزمالك لم تكن له حلول إلا كثافة عددية بإشراك كاسونجو وفيصل أسامة، وحسام أشرف، كما اعتمد على الكرات العرضية بشكل كبير امام المقاصة.





وعن عدم إشراك صلاح أمين بالمباراة، قال: "صلاح أمين لاعب كبير، لكن كانت لنا وجهة نظر فنية بعدم إشراكه.