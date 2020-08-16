حمد إبراهيم: المقاصة لم يحسن استغلال سيطرته أمام الزمالك

قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق المقاصة، إن الفريق الفيومي لم يكن يستحق الهزيمة التي تلقاها على يد الزمالك، السبت.
وأضاف حمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الشوط الأول شهد سيطرة كاملة للمقاصة، مقابل غياب تام للزمالك.
وأفاد حمد إبراهيم، أن المقاصة فشل فى استغلال سيطرته بالشوط الأول، ولم يحسن استغلال الفرص التي سنحت له، ماتسبب في عدم تحقيق الفوز.
ويرى حمد إبراهيم، أن الزمالك لم تكن له حلول إلا كثافة عددية بإشراك كاسونجو وفيصل أسامة، وحسام أشرف، كما اعتمد على الكرات العرضية بشكل كبير امام المقاصة.
وعن عدم إشراك صلاح أمين بالمباراة، قال: "صلاح أمين لاعب كبير، لكن كانت لنا وجهة نظر فنية بعدم إشراكه.