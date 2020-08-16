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أخبار العالم

بعد تيك توك.. ترامب يتجه لحظر العملاق الصيني علي بابا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في حظر عملاق التكنولوجيا الصيني، "علي بابا" في الولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز"، كان ترامب يضاعف الضغط على الشركات المملوكة للصين، مثل تعهده بحظر تطبيق الفيديو القصير TikTok في  الولايات المتحدة.

وأمرت الولايات المتحدة ByteDance يوم الجمعة بسحب عمليات TikTok الأمريكية في غضون 90 يومًا، وهي أحدث محاولة لتكثيف الضغط على الشركة الصينية بشأن مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي تتعامل معها.

كان ترامب، الذي جعل تغيير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين موضوعًا رئيسيًا في رئاسته، ينتقد الصين بشدة بينما أشاد أيضًا بمشترياتها من المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والذرة كجزء من اتفاق تجاري تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي.

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