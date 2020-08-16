AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 35 مليون مشاهدة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تخطت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، 35 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الجاري.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعد لمجرد يتجاوز الـ 15 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

سعد لمجرد يحصد 15.5 مليون مشاهدة بأغنية عدى الكلام

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 18.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

«عدى الكلام» لـ سعد لمجرد تقترب من 20 مليون مشاهدة في أسبوعين

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى 21 مليون مشاهدة على يوتيوب

عدى الكلام لـ سعد لمجرد تحصد 21.3 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

ترامب ناعيا شقيقه الأصغر: كان أفضل أصدقائي وسنلتقي مجددا

طريقة عمل الثومية .. 7 وصفات مختلفة

الصادق متحرقوش النار.. البشعة حيلة الصعايدة لمعرفة الحقيقة بحرق اللسان

أثناء إنقاذ ابنته.. غرق أب في شاطئ الموت بالإسكندرية

سرقت فرحتها .. عروس تنهار في حفل بسبب صديقتها المقربة .. صور

الزمالك ينسحب من المنازعات على لقب القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

شاهد.. الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

فيروس كورونا يقتل عائلة بأكملها ويصيب الأخ وزوجته .. تفاصيل مؤلمة