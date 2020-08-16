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أخبار العالم

رغم الأرقام القياسية لـ كورونا .. ترامب: أريد عودة كرة القدم الأمريكية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا إلى عودة نشاط كرة القدم الأمريكية في الجامعات ، خلال مؤتمر صحفي في نادي الجولف الذي يملكه في نيوجيرسي.

وبحسب "سي إن إن"، قال ترامب:"أريد القول أنني أريد عودة كرة القدم الجامعية. إنهم أقوياء، يتمتعون بصحة جيدة، ولا يصدقون"، في تكرار لتعليقاته السابقة التي حثت على عودة اللعب مرة أخرى هذا الخريف بعد إيقاف كورونا.

وذكر ترامب مرة أخرى أنه تحدث إلى لاعب الوسط في جامعة كليمسون، تريفور لورانس، الذي أعرب عن رغبته في اللعب هذا الخريف.

ونقل ترامب عن لورانس قوله إنهم يريدون أن يلعبوا كرة القدم، وقد صرح بأنه أكثر أمانا في الملعب، وأنه أكثر أمانا في الملعب مما هو عليه خارج الملعب.

وتابع ترامب: "أريد فقط أن أقول إنني حزين نوعا لأنني كنت أقاتل من أجل عودة كرة القدم الأمريكية، نجن نحاول مساعدة اتحاد كرة القدم الأمريكي طالما أنهم يقفون لنشيدنا الوطني، طالما أنهم يحترمون علمنا وبلدنا، إذا بدأوا في الركوع مجددا لن أساعدهم كثيرا".

يأتي ذلك على الرغم من استمرار الولايات المتحدة في تسجيل أرقام مرتفعة من إصابات ووفيات كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة يوم السبت 56.729 إصابة مؤكدة و1229 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5.285.546 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 167.546 حالة وفاة.

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