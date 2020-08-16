القومي للترجمة يوضح الآليات الجديدة للتقدم بطلبات الترجمة للمكتب الفني.. فيديو

قالت الدكتورة علا عادل رئيس المركز القومي للترجمة، إنه تم عمل استطلاع رأي للقراء والمترجمين فيما يرغبون في قراءته، وبناء على هذا تم تلقي أكثر من تعليق وشكوي من تأخير موعد نشر مؤلفات بعض الكتاب والمترجمين، مشيرة إلي أنه هناك أعمال كثيرة يتم شراء حقوقها ليتم ترجمتها لكن تبقي حبيسة الادراج و بذلك نستنتج بأن هناك بعض الأعمال التي لا يرغب الجمهور في قراءتها لذلك يجب انتقاء الأعمال التي يجب أن تنشر.





وأكدت "عادل" من خلال مداخلتها علي قناة "تن" أن دور المركز القومي للترجمة هو التنوير لكن كيف يتم التنوير دون شراء الكتب، موضحة أن انتقاء الكتب لا يعني أن نتخلي عن فكرة تنوير العقول والنزول بمستوى الثقافة، مشددة على أن المركز لن يتخلي عن دوره الحقيقي.





نوهت رئيس المركز القومي للترجمة إلي أن الهدف من تلك الآليات هو عدم إضاعة وقت المفكرين و المترجمين في موضوع واحد و لكي يكون هناك عدد كبير من الكتب في جميع المجالات.



