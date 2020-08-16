AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:02 ص
قطارات تالجو الإسبانية
قطارات تالجو الإسبانية
Advertisements
حمادة خطاب
استقبل ميناء الإسكندرية، نموذج القطار الإسباني الجديد، الذي تقوم بتصنيعه شركة تالجو، على متن حاويتين قادمتين من المصنع الإسباني، وتحتوى على نموذج ماكيت (عبارة عن قطاع مجسم لاجزاء من عربات قطار تالجو)، عدد 6 وحدات التي تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع تالجو الإسبانية. 

ومن المفترض أن تصل هذه القطارات مصر بداية ٢٠٢١، وقبل وصول القطارات مصر.. ويستعرض صدى البلد ابرز المعلومات عنها. 

1_  توريد أول قطار في مارس 2021

٢-  تتمير هذه القطارات بالإمكانات التكنولوجية العالية

٣-  كما تتميز بالثبات أثناء السير بسرعة في المنحنيات، ما يساعد على تقليل زمن الرحلة. 

٤_ تتمع بسرعات تشغيلية عالية تصل الى 160 كم في الساعة. 

٥_  العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليًا في معظم قطارات أوروبا والعالم.

6_ القطارات المتعاقد عليها تتكون من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

 ٧_ تتميز أيضًا بعدد من الخدمات الجديدة مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

٨   صفقة عربات القطارات الإسبانية تشمل توريد 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو
سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور
سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور
سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور
سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور
سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور
سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور
سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة.. وزير النقل: وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة

من روسيا للقضبان المصرية.. السكة الحديد تحتفل بأول قطار جديد كليًا ضمن الصفقة الأكبر في تاريخها

مشروعات عملاقة لـ تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق .. إنفاق 40 مليار جنيه خلال 6 سنوات بالسكة الحديد.. و33.1 مليار بالمترو.. تفاصيل التطور الشامل لأهم مرفقين بوزارة النقل

أشرف رسلان: تشغيل الجرارات الجديدة بالسكة الحديد في عيد الأضحى

النقل: شكلنا 38 قطارا ما بين مكيفة وفاخرة وعربات درجة ثالثة من روسيا وأمريكا

ترشيحاتنا

انسف الكرش واحمي نفسك من حرارة الصيف بمشروب الخيار والنعناع

في ذكرى رحيل علوية جميل .. اعتزلت الفن والحياة العامة بعد النكسة

وفاة شقيق ترامب.. كان يدير كازينوهاته والوحيد الذي يناديه الرئيس الأمريكي بـ حبيبي

الصادق متحرقوش النار.. البشعة حيلة الصعايدة لمعرفة الحقيقة بحرق اللسان

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

عيار 21 بـ 959 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده