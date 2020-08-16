سرعته تصل لـ 160 كم في الساعة.. 8 معلومات عن القطارات الإسبانية الجديدة قبل دخولها الخدمة.. صور

استقبل ميناء الإسكندرية، نموذج القطار الإسباني الجديد، الذي تقوم بتصنيعه شركة تالجو، على متن حاويتين قادمتين من المصنع الإسباني، وتحتوى على نموذج ماكيت (عبارة عن قطاع مجسم لاجزاء من عربات قطار تالجو)، عدد 6 وحدات التي تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد مع تالجو الإسبانية.





ومن المفترض أن تصل هذه القطارات مصر بداية ٢٠٢١، وقبل وصول القطارات مصر.. ويستعرض صدى البلد ابرز المعلومات عنها.





1_ توريد أول قطار في مارس 2021





٢- تتمير هذه القطارات بالإمكانات التكنولوجية العالية





٣- كما تتميز بالثبات أثناء السير بسرعة في المنحنيات، ما يساعد على تقليل زمن الرحلة.





٤_ تتمع بسرعات تشغيلية عالية تصل الى 160 كم في الساعة.





٥_ العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حاليًا في معظم قطارات أوروبا والعالم.





6_ القطارات المتعاقد عليها تتكون من جرار وعربة قوى، وعربة بوفيه مكيفة، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة.





٧_ تتميز أيضًا بعدد من الخدمات الجديدة مثل الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.



