مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

ولجأ اللاعبون الي خوض التدريبات اليومية بشكل منتظم بأشراف الجهاز الفني الخاص بكل فريق داخل منازلهم للحفاظ علي لياقتهم البدنية والكروية استعدادا لخوض كافة المسابقات في أي وقت .





ومع صدور قرار الدولة بإعادة النشاط الرياضي واستئناف بطولة الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس الماضي من الشهر الجاري أظهر المدربين المصريين قدرتهم على تخطي التفكير الأجنبي رغم صعوبة الموقف .





وفيما يلي نبرز نجاح المدرب المصري من الإستفادة من فترة توقف النشاط الرياضي والحفاظ على القوائم الأساسية الخاصة باللاعبين ليثبت قدرته على تخطي الفكر الأجنبي داخل الدوري المصري.





الاتحاد السكندي يتخطي الزمالك رغم صعوبة الموقف .





التعادل مع منافسه الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري المصري الممتاز. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق في





وخاض الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف تحديًا كبيرًا في ظل غياب العديد من العناصر الأساسية في هذه المواجهة الهامة لعدم وصول بعض المحترفين " اوكوي – ويلسون –سالتو " و إيقاف قائد الفريق نور السيد و إصابة عمرو الميدانى و أيمن غباشى و عدم مشاركة بعض اللاعبين وفقًا للتعاقد المبرم مع نادى الزمالك " سيسية – أحمد رفعت " وسيلج أطلعت يوسف الي العناصر البديلة لمواجهة الزمالك وسيلج أطلعت يوسف الي العناصر البديلة لمواجهة الزمالك



و عكف طلعت يوسف على تجهيز العناصر البديلة لهذا اللقاء حتى تكتمل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدًا ثقته في جميع عناصر الفريق و أرتفاع المستوى الفني و البدنى تدريجيًا مع خوض اللقاءات الرسمية تباعًا .



وتفاجأء الجميع بنجاح طلعت يوسف في تحقيق التعادل مع نادي الزمالك والتغلب على باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء رغم جدارة الأخير في الرؤية الفنية ليثبت نجاح المدرب المصري .





الإنتاج الحربي يتمكن من إيقاف قطار فايلر .





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار من التعادل مع نظيره النادي الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما أمس " الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدوري الممتاز.





وعلى الرغم من تعرض مختار مختار المدير الفني وبعض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا وغيب بعض القوائم الاساسية إلا أنه استطاع أن يثبت جدارته في تحقيق التعادل ووقف قطار انتصارات رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي رغم الغياب لفترة طويلة أثناء إصابته .





وتمكن أيضا حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة في إدارك التعادل مع النادي الأهلي قبل توقف النشاط الرياضي بهدف لكل منهما .





وأثبت المدرب المصري جدراته علي تخطي التفكير الأجنبي وإجتياز قدرات قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، على الرغم من الاختلاف الشاسع في إختلاف الإمكانيات











