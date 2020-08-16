مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم منذ انتشاره حرصا على سلامة اللاعبين .
ولجأ اللاعبون الي خوض التدريبات اليومية بشكل منتظم بأشراف الجهاز الفني الخاص بكل فريق داخل منازلهم للحفاظ علي لياقتهم البدنية والكروية استعدادا لخوض كافة المسابقات في أي وقت .
ومع صدور قرار الدولة بإعادة النشاط الرياضي واستئناف بطولة الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس الماضي من الشهر الجاري أظهر المدربين المصريين قدرتهم على تخطي التفكير الأجنبي رغم صعوبة الموقف .
وفيما يلي نبرز نجاح المدرب المصري من الإستفادة من فترة توقف النشاط الرياضي والحفاظ على القوائم الأساسية الخاصة باللاعبين ليثبت قدرته على تخطي الفكر الأجنبي داخل الدوري المصري.
الاتحاد السكندي يتخطي الزمالك رغم صعوبة الموقف .
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق في التعادل مع منافسه الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما الإثنين الماضي ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري المصري الممتاز. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)،
وتفاجأء الجميع بنجاح طلعت يوسف في تحقيق التعادل مع نادي الزمالك والتغلب على باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء رغم جدارة الأخير في الرؤية الفنية ليثبت نجاح المدرب المصري .
الإنتاج الحربي يتمكن من إيقاف قطار فايلر .
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار من التعادل مع نظيره النادي الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما أمس " الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ19 ببطولة الدوري الممتاز.
وتمكن أيضا حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة في إدارك التعادل مع النادي الأهلي قبل توقف النشاط الرياضي بهدف لكل منهما .
وأثبت المدرب المصري جدراته علي تخطي التفكير الأجنبي وإجتياز قدرات قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، على الرغم من الاختلاف الشاسع في إختلاف الإمكانيات