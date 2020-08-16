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رياضة

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:00 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، والتي جاءت كالتالي:








انتهت أحداث مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بفوز الأبيض بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.




تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم منذ انتشاره حرصا على سلامة اللاعبين .




أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الفريق أهدر فوزا كبيرا أمام المقاولون العرب. 




أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي كان من المفترض أن يتقاضي 16 مليون جنيه خلال فترة تواجده بالقلعة الحمراء .







قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مجلس الإدارة بنادي الزمالك قرّر الانسحاب من النزاع على لقب نادي القرن، وإنه لا صحة لما قاله هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يستعين بخبراء أجانب بعد اعتذار محمد بيومي خبير اللوائح عن ملف الزمالك.



تأهل فريق ليون الفرنسي إلى نصف نهائي "التشامبيونزليج" على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء المقام على ملعب "خوسيه الفالادي"، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



اقترب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة .

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