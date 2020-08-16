AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرحلة ثالثة قريبا .. الشباب والرياضة تسلم دراجات مبادرة درجتك صحتك

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تبدأ وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" من منفذ مركز شباب الجزيرة .

وتتضمن المرحلة الثانية والتي تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 1400 دراجة مدعمة من الوزارة.

من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك صحتك" تأتي في ظل رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري علاوة على رفع مستوى اللياقة البدنية لديه. 

وسوف تستمر المبادرة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح أعداد أكبر من الدراجات بما يتناسب وحجم الطلب المتزايد على حجز الدراجات فضلا عن دراسة فتح منافذ جديدة لتوزيع الدراجات بمختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين على أن الحجز سيستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بما يضمن الشفافية والفرص المتساوية أمام جميع الراغبين في اقتناء الدراجات المدعمة من الوزارة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توزيع الدراجات التي تم حجزها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صناعة مصرية خالصة.. وزير الرياضة يعلن تفاصيل مبادرة "دراجتك .. صحتك"

وزير الرياضة يسلم الدراجات المدعومة ضمن مبادرة دراجتك صحتك.. فيديو

أبرزها اللياقة البدنية.. رياضة النواب تكشف 6 فوائد لـ مبادرة دراجتك صحتك

دراجتك صحتك.. التراس: العربية للتصنيع تضع كافة إمكاناتها لدعم نجاح المشروع القومي

بأسعار مخفضة.. وزير الرياضة: بدأنا التنفيذ الفوري لتكليفات الرئيس بالتوسع في طرح الدراجات

مبادرة الرئيس السيسي لممارسة رياضة الدراجات تغزو العالم

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف مخططا جديدا للخونة والعملاء.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95%..آخر وصايا شويكار قبل وفاتها

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

وفاة شقيق ترامب.. كان يدير كازينوهاته والوحيد الذي يناديه الرئيس الأمريكي بـ حبيبي

فسخت خطبتي مرتين.. هل عدم الإفصاح عنهما إذا تقدم لي أحد يعتبر غشا

من بينها مشكلات بالجهاز الهضمي.. أسباب مغص الأطفال الرضع

4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختارت الجمال.. درة تتألق ببشرة برونز وسالوبيت أبيض

بعد عملية خطيرة.. كاتي برايس تخرج من المستشفى على كرسي متحرك .. صور

استغاثت .. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو