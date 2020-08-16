مرحلة ثالثة قريبا .. الشباب والرياضة تسلم دراجات مبادرة درجتك صحتك

تبدأ وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد تسليم دراجات المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" من منفذ مركز شباب الجزيرة .





وتتضمن المرحلة الثانية والتي تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة 1400 دراجة مدعمة من الوزارة.





من جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك صحتك" تأتي في ظل رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين وجعل الرياضة ركيزة أساسية في حياة المواطن المصري علاوة على رفع مستوى اللياقة البدنية لديه.





وسوف تستمر المبادرة خلال الفترة المقبلة من خلال طرح أعداد أكبر من الدراجات بما يتناسب وحجم الطلب المتزايد على حجز الدراجات فضلا عن دراسة فتح منافذ جديدة لتوزيع الدراجات بمختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين على أن الحجز سيستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بما يضمن الشفافية والفرص المتساوية أمام جميع الراغبين في اقتناء الدراجات المدعمة من الوزارة.





ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من توزيع الدراجات التي تم حجزها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة.