وفاة شقيق ترامب وخلافات بين مليشيات أردوغان والوفاق.. أهم أخبار صحف الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية حيث سلطت الضوء على توجيه حاكم دبي الشكر إلى خط الدفاع الأول للبلاد.





*محمد بن راشد: «شكرًا خط دفاعنا الأول.. فخور بأدائكم»





وبحسب "الإمارات اليوم"، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر إلى خط الدفاع الأول، معربًا عن شعوره بالفخر، إزاء ما قدموه في مواجهة الجائحة الصحية العالمية.





وقال في تغريدة على «تويتر»، عقب لقائه فريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، بمقره في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أمس، إن فريق العمل متميز، وأداءه بطولي. وأضاف: «شكرًا خط دفاعنا الأول.. فخور بأدائكم».





وأكد خلال لقائه الفريق، أن دولة الإمارات تفوّقت في إدارة جائحة «كوفيد-19» بكل أبعادها، وقدّمت تجربة فريدة في تذليل التحديات ومجابهة الصعوبات، أساسها الإصرار والعزيمة، والإيمان الراسخ بأن اليأس لا مكان له بيننا، وميّزها نهج عمل اعتمد على تكاتف الجهود المخلصة، وفي مقدمتها إسهامات الطواقم الطبية الباسلة، لتظهر الدولة قدرة نوعية في التعامل مع أحد أصعب المواقف التي واجهت البشرية في تاريخها الحديث بأسلوب استباقي قائم على التخطيط العلمي السليم، لتحوّل هذا الوضع الاستثنائي إلى فرصة للتعلم، واكتساب الخبرات، والتطوير، وصناعة الإنجازات على شتى الصعد.





*قوات التحالف تدمر طائرات حوثية «مفخخة» بالداخل اليمني





وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار الحوثية «المفخخة» داخل الأراضي اليمنية، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير مواقع عدة في نهم والجوف بمحيط العاصمة صنعاء.





وتفصيلًا، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت هذه الطائرات من العاصمة (صنعاء)، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني.





يأتي ذلك في وقت واصلت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودة بالتحالف العربي تقدمها في جبهات محيط العاصمة اليمنية صنعاء، وتمكنت من تأمين المناطق المحررة في جبهتي «نجد العتق وجبال صلب»، بعد يوم واحد من تحرير مواقع استراتيجية في تلك المناطق من قبل الجيش والقبائل على حساب ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تكبدت قتلى وجرحى.





*وفاة روبرت ترامب.. الشقيق الأصغر للرئيس ترامب عن عمر 71 عامًا





وبحسب "البيان"، أعلن دونالد ترامب، في بيان ، أن روبرت ترامب (71 عاما) ، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توفي أمس السبت في أحد مستشفيات نيويورك.





وقال ترامب: "بقلب حزين أعلن وفاة أخي الرائع روبرت،. لم يكن أخي فقط، لقد كان أفضل أصدقائي. سنفتقده كثيرًا ، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد.. روبرت أحبك أرقد بسلام."





ومن المتوقع أن يحضر دونالد ترامب جنازة شقيقه. لكن لم تتوفر على الفور تفاصيل بشأن تفاصيل الجنازة.





وكتبت إيفانكا ترامب على تويتر مساء السبت: "عمي روبرت ، نحبك. أنت في قلوبنا دائمًا".





*«إيكونوميست»: دبي مركز التكنولوجيا الرائد إقليميًا





وبحسب "البيان"، قال تقرير أصدرته، أمس، «الإيكونوميست انتلجانس»: إن الإمارات حرصت خلال السنوات الأخيرة على تشجيع ريادة الأعمال واعتماد أحدث التقنيات في القطاعين العام والخاص، في وقت تعتبر فيه التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا للنمو غير النفطي في المستقبل ومن هذا المنطلق تخطط الحكومة لتطوير المدن الذكية، واستخدام تقنية بلوك تشين للمعاملات الحكومية، وتنفيذ مشاريع التكنولوجيا المالية الطموحة، وإطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة من بين الابتكارات الرئيسية الأخرى، التي تقودها التكنولوجيا.





وأوضح أن معظم المشاريع تتركز في دبي التي تحوّلت إلى بالفعل مركزًا تكنولوجيًا رائدًا في المنطقة؛ حيث تعمل أكثر من 200 شركة في التكنولوجيا المالية في مقر مركز دبي المالي العالمي وهو ما يمثل أكثر من 50% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول التعاون وبالفعل فإن العدد المتزايد للمتقدمين لبرنامج مركز دبي المالي العالمي يعزز هذا الرأي.





*«كورونا» يضرب 15 ناديًا في إسبانيا





وبحسب "البيان"، يبدو الدوري الإسباني لكرة القدم تحت تهديد موجة ثانية من فيروس «كورونا»، وذلك مع تأثر ما لا يقل عن سبعة أندية قبل انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.





يراقب القيمون على الكرة الإسبانية بخوف تكاثر الحالات الذي يعكس أيضا ارتفاعًا جديدًا لعدد الإصابات في البلاد.





ومع تحضر الفرق غير المشاركة في المسابقتين القاريتين للعودة تدريجيًا إلى التمارين استعدادًا لموسم 2021-2020 المقرر انطلاقه بعد أقل من شهر، تكثر الإصابات بفيروس «كوفيد- 19» مع إضافة حوالي أربعين حالة جديدة بين اللاعبين والطواقم في قرابة 15 ناديًا محترفًا منذ بداية الشهر الحالي من بينهم نجم البارسا أومتيتي. ومن بين الأندية المتضررة، هناك نصف دزينة من أندية الدرجة الأولى، ناهيك عن الحالتين الإيجابيتين في هويسكا، والإصابتين في مايوركا وإسبانيول اللذين هبطا في نهاية الموسم إلى الدرجة الثانية.





*«المرصد السوري»: تركيا تخادع المرتزقة قبل نقلهم إلى ليبيا





وبحسب "الخليج"، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إن تركيا قامت بخداع عشرات المرتزقة، وأوهمتهم بأنهم سيخرجون في مهمة سهلة؛ ليجدوا أنفسهم على جبهة القتال في ليبيا.





فيما وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حكومة الوفاق بأنها «إدارة»، وليست حكومة، في حين عبر خبير سياسي ليبي، عن ميله إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في «تبريد» الأزمة في ليبيا، ونزع فتيل الحرب، لافتًا إلى أن لواشنطن خطة بشأن ليبيا، عكس ما يتم ترويجه عن تدخلها بلا خطة.





أوضح المرصد، في تقرير له، أن الاستخبارات التركية خدعت نحو 120 من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، واتفقت معهم على أنهم سيتوجهون؛ لحماية مؤسسات مدنية في قطر، إلا أنهم عندما خرجوا من منطقة عفرين السورية إلى تركيا، عرفوا أن وجهتهم الحقيقية ليست قطر، ولكنها ليبيا؛ بهدف دعم قوت الوفاق.





وكان اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، كشف النقاب عن وصول أمير تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة تل أبيض السورية فيصل بلو إلى الأراضي الليبية قادمًا من تركيا.





وقال المحجوب: إن «بلو» الذي كان من ضمن 4 أشخاص هم من أعدموا الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة حرقًا أمام أعين العالم.





إلى ذلك، تفاقمت الخلافات بين مرتزقة أردوغان وعناصر الميليشيات الإرهابية في طرابلس.





واشتكى أحد عناصر الميليشيات الإرهابية، التابعة لحكومة الوفاق من تعرضه للخطف والتعذيب على يد المرتزقة السوريين؛ وذلك بعد كشفه قضيّة كوكايين.





وقال مصعب البطشة، وهو أحد عناصر ميليشيات «ثوار طرابلس»، التابعة لداخلية الوفاق، في تسجيل مصور: إن مرتزقة سوريين قاموا بخطفه واحتجازه ثم تعذيبه، وإطلاق الرصاص عليه، بتحريض من عنصر نافذ من ميليشيات «ثوار طرابلس»؛ بعد ضبطه في قضية كوكايين. وأضاف البطشة: إنه دفع مبلغًا من المال إلى المرتزقة السوريين، مقابل تهريبه من مكان احتجازه.



