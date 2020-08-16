تفحم الأشجار.. اندلاع حرائق في غابات كاليفورنيا .. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا يرصد استمرار محاولات إخماد الحرائق المستمرة في غابات كاليفورنيا.





ووفقأ للتقرير فإنه ما زالت حرائق الغابات تشتعل بالقرب من لوس أنجلوس تستعر، وسط تحذيرات صدرت أول أمس الجمعة من أن احتمال اندلاع حرائق جديدة وارد مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الرطوبة خلال موجة الحر على مستوى ولاية كاليفورنيا.





واندلعت حرائق غابات هائلة أدت إلى عمليات إخلاء شمال لوس أنجلوس بعد ظهر أول أمس الجمعة، ومع ذلك لم تصدر أوامر إجلاء سكان جديدة.





وقد تم احتواء الحريق بنسبة 12٪ فقط وبعد أن هدد أكثر من 5400 منزل، وأدى إلى تفحم أكثر من 18 ميلًا مربعًا (46.6 كيلومتر مربع) من الأشجار والنباتات.



