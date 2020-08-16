محمد جاد: الشهرة تفرض نفسها على الإنسان صاحب الموهبة الحقيقة

قال الإعلامى محمد جاد ، إن معايير الشهرة أصبحت متغيرة ولا تتوقف على بنية معينة، لافتا إلى أن الشهرة والطموح عادة دافع وراء النجاح، وهما وجهان لعملة واحدة.





الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمة لبرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن الشهرة من المفترض أن تحصل عليها عندما تظهر موهبة معينة تنال أعجاب الجميع ، مشيرا إلى أنه لو كنت إنسان صاحب موهبة حقيقة، إذا الشهرة ستفرض نفسها عليك بلا شك فى كل الأحوال . وأضاف



