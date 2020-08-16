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توك شو

محمد جاد: الشهرة تفرض نفسها على الإنسان صاحب الموهبة الحقيقة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:46 ص
محمد جاد
محمد جاد
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ريهام فيكتور
قال الإعلامى محمد جاد، إن معايير الشهرة أصبحت متغيرة ولا تتوقف على بنية معينة، لافتا إلى أن الشهرة والطموح عادة  دافع وراء النجاح، وهما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف  الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمة لبرنامج، صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن الشهرة من المفترض أن تحصل عليها عندما تظهر موهبة معينة تنال أعجاب الجميع، مشيرا إلى أنه لو كنت إنسان صاحب موهبة حقيقة، إذا الشهرة ستفرض نفسها عليك بلا شك فى كل الأحوال.

وتابع  الإعلامى محمد جاد، أن برنامج صباح البلد المقدم على شاشة صدى البلد يحرص على توجيه وتنمية المواهب الشابة، وإلقاء الضوء تحت مظلة صباح البلد، مؤكدا أن الشهرة أحيانا تلازم صاحبها حتى بعد مماته، متابعًا: "أن الشهرة تخطت حدود موهبته حتى بعد وفاته"، والطموح لا يتوقف أمام تخصص معين.
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