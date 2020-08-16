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رياضة

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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نشر أحمد عيد عبدالملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب عبدالملك: "امبارح وانهاردة الصراحة يومين حلوين اووي في الكورة كل الماتشات الي اتلعبت فرحتني".

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ويذكر أنه فاز الزمالك على مصر المقاصة مساء امس بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة. 

ويلتقي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
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