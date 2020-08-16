فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

نشر أحمد عيد عبدالملك لاعب نادى الزمالك سابقا، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب عبدالملك: "امبارح وانهاردة الصراحة يومين حلوين اووي في الكورة كل الماتشات الي اتلعبت فرحتني".
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ويذكر أنه فاز الزمالك على مصر المقاصة مساء امس بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.
ويلتقي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
وكتب عبدالملك: "امبارح وانهاردة الصراحة يومين حلوين اووي في الكورة كل الماتشات الي اتلعبت فرحتني".
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ويذكر أنه فاز الزمالك على مصر المقاصة مساء امس بهدف قاتل لحسام أشرف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالجولة الـ 19 للدوري، ليمنح الفريق 3 نقاط انفرد بواسطتها بالمركز الثاني لجدول ترتيب البطولة.
ويلتقي الزمالك نظيره نادي مصر في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الممتاز.
امبارح وانهاردة الصراحة يومين حلوين اووي في الكورة كل الماتشات الي اتلعبت فرحتني 🔥😀— ahmedeid.14 (@14_ahmedeid) August 16, 2020