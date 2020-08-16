للمرة الثانية .. فيروس كورونا يهاجم وزير الداخلية الفلبيني

أعلن وزير الداخلية الفلبيني إدواردو أنو، اليوم الأحد، عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وقد كان أصيب بالمرض لأول مرة

في أواخر مارس الماضي.





وقال وزير الداخلية الفلبيني في بيان نقلته، اليوم، محطة سي إن إن الفلبينية: "الليلة الماضية، 15 أغسطس، تلقيت نتيجة الاختبار التي أبلغتني بأن حالتي إيجابية مرة أخرى لـ فيروس كوفيد 19 ".





وأكدت الفلبين ما مجموعه 157918 حالة و2600 حالة وفاة.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة في مارس، منذ اندلاعه في ديسمبر، وأصيب بالفيروس نحو 21026758 شخصًا على مستوى العالم وتوفي نحو 755.786، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.