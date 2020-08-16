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أخبار البلد

نقابة العاملين بالسياحة والفنادق: مفاوضة جماعية تحفظ للعاملين في مريديان هليوبوليس حقوقهم

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة ممدوح محمدي، أن جميع حقوق العاملين بفندق مريديان هليوبوليس "ما يقرب من 400 عامل"، مٌصانة، ولا مساس بها، موضحةً أن ذلك التأكيد جاء في اجتماع شاركت فيه جميع الأطراف المعنية وممثلين عن "وزارة القوى العامة والإدارة والنقابة العامة واللجنة النقابية "، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لرعاية "القوى العاملة".

وقالت النقابة العامة في بيان لها اليوم الأحد، إنه في حال تفعيل أي قرار، أو تغييرات في الإدارة فإن إستمرار علاقة العمل للعاملين بالفندق تظل مستمرة مع أي ما كان "مديرًا أو مالكًا"طبقا لأحكام القانون.

وأفاد البيان الصحفي أنه جرى الاتفاق على أنه كل من الشركة المالكة ،وشركة الإدارة  متضامنين للمحافظة على حقوق العاملين بالفندق كاملة، وفي مواعيدها، وذلك طبقا لنص المادتين "8و9" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما اتفق المجتمعون على تفعيل الحوار بين كافة الأطراف المعنية، وعقد لقاء مشترك يوم 30 أغسطس الجاري  لمناقشة أي تطورات جديدة.

وكانت "النقابة العامة" قد أصدرت بيانًا سابقا طمأنت فيه العاملين بفندق مريديان هليوبوليس بالقاهرة، الذين  نظموا وقفة رمزية تخوفا من تضررهم في حال نقل ملكية الفندق من شركة إلى أخرى.

وقالت "النقابة" إنه لا مساس بحقوق العاملين بالفندق والتي يكفلها القانون، مطالبة ممثلي العمال وإدارة الفندق بمواصلة الجهود والحوار، وهذا ما حدث بالفعل بتحرير مفاوضة جماعية مع الشركة المالكة، والإدارة، للتأكيد على الحفاظ على كافة حقوق العاملين.
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