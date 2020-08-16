نائب: مصر تمد أيديها إلى السودان بكل محبة واعتزاز.. وزيارة مدبولي هامة للغاية

اعتبر النائب عبد الوهاب خليل ، عضو مجلس النواب ان زيارة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد الرفيع المصاحب له من وزراء الكهرباء والصحة والري والتجارة والصناعة، زيارة غير مسبوقة وفي توقيت خطير حيث يمر السودان بتحولات سياسية واقتصادية هامة.





وقال النائب عبد الوهاب خليل في بيان له اليوم، زيارة مدبولي هامة للغاية وتفتح مجالات عدة للتعاون بين البلدين وتستكمل ما بينهما من علاقات ود ومحبة وإخاء على مدى العصور.





وأوضح إن مصر تساند كافة التطلعات للشعب السوداني وتؤيد رغبته في تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة في حياة السودانيين، مشددا على أن التفاهم التام بين مصر والسودان في موضوع سد النهضة، يمثل محورا رئيسيا في القضايا الخلافية بخصوص السد.





قائلا إن مصر في ظهر السودانيين وتعتز تماما بعلاقاتها مع الشعب السوداني وتطوير هذه العلاقات باستمرار.