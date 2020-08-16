مترو الأنفاق.. ملحمة مصرية مستمرة! صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح.. فيديو

إنجاز جديد يضيء الحياة في طريق المصريين، خلال ساعات يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق ليضيف 6 محطات جديدة للمترو.









والخط الجديد ليس مجرد إنجاز ييسر الحياة أمام المصريين ويوفر خدمة حضارية يستفيد منها 350 ألف راكب جديد فى مسافة تقترب من ثمانية كيلومترات لكنه تطور نوعي في مجال تفوق المصريون فيه بالتخصص وبالتاريخ حتى أصبحوا أساتذة بشهادة العالم!









فقد كان من حظي أن أشاهد هذا الخط منذ كان مخططات وماكيتات فنية على لوحات بألوان زاهية خطتها خيال فنان بكل أحلامها، فإذا اللوحة تتحول خلال سنة إلى واقع أكثر إبداعا بشخصيات وأبطال حقيقيين من لحم ودم ومواقع حقيقية بفكر وجهد مهندسين وعمال وفنيين مصريين، واصلوا الليل بالنهار رغم أنف جائحة كورونا التي عطلت وأربكت المشروعات فى العديد من دول العالم، لكن هؤلاء الشباب المصريين التزموا الإجراءات الاحترازية وواصلوا عملهم ليكونوا جاهزين قبل الموعد الذي التزموا به أمام الرئيس.











فكانوا بحق كما وصفهم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ودينامو المشروعات القومية المميزة إلى تمتد نشاطاته فى كل مكان منذ كان رئيسا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى وزارة النقل، قال وهو يتابع بدء تشغيل جرارات وعربات السكة الحديد الجديدة: نحن متواجدون لخدمة المواطن المصرى ونبارك للشعب المصرى على التطوير.









بهذه الروح وهذه العزيمة تم إنجاز الامتداد الجديد للخط الثالث الذي جاء أقرب إلى المترو الطائر فى السماء ولا يخترق الأرض، الراكب فى ذهابه وإيابه سيقوم بجولة سياحية يشاهد مصر من فوق عبر تاريخ تشكله أسماء المحطات يبدأ بـ النزهة طائرا مرورا بمناطق الهايكستب وقباء وعمر بن الخطاب وهشام بركات، حتى محطة عدلي منصور، وكل المحطات على كبارى معلقة.









ويعد افتتاح المحطات إنجازًا كبيرًا للدولة، وعنوانا على مستوى الأداء ودقة التنفيذ بواسطة شركات مصرية، ضمن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة النقل فى مصر، وهذا المشروع بحق يمثل نقطة تحول كبير فى مجال الإنشاءات كما وصفه المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، بمناسبة الانتهاء من أعمال المرحلة الرابعة، إذ إنه يقوم على تحالف مصرى مكون من شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، لتنفيذ مشروع ضخم -لأول مرة - فى مجال مترو الأنفاق، والتى كانت حكرا على الشركات الأجنبية.













والفضل فى ذلك يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى منح الشركات المصرية الدعم والثقة لتنفيذ جميع المشروعات التى تجرى على أرض مصر، وكان من نتائجها إيجاد تحالفات مصرية قوية تعمل على تنفيذ المشروعات العملاقة.













حقائق مفرحة وأحلام كانت مستحيلة استطعنا تحقيقها من خلال الإضافة الجديدة للمترو، محطة عدلي منصور وحدها ستكون «محطة تبادلية» عملاقة أو مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة مترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي «عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان» ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة/ السويس» ومحطة للسوبر جيت وأخيرًا محطة للربط مع مطار القاهرة الدولي.













من حقنا أن نفخر ليس فقط بدخول ست محطات جديد لخدمة ملايين المصريين الذين ارتبطت حياتهم بمترو الأنفاق ولكن بإضافة شهادة عالمية جديدة عن مدرسة التعمير المصرية بكوادرها البشرية المؤهلة على مستوى كبير من الخبرة فى تنفيذ المشروعات فى جميع المجالات، تضاف إلى الخبرات التي اكتسبتها من خلال تنفيذ مشروع أنفاق القناة تحيا مصر فى بورسعيد والإسماعيلية أسفل قناة السويس، وأيضا مشروع كوبرى تحيا مصر الملجم والحائز على شهادة اعرض كوبرى ملجم فى العالم من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.









كل الشكر والتقدير من مواطنة مصرية إلى من رفعوا رأسنا عاليا فى كل المجالات وحولوا الليل إلى عمل ونهارهم إلى إنجاز وفتحوا أمامنا أبواب الأمل.