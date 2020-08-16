AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: الإمارات ترفع قيود الدخول المفروضة على المقيمين الأجانب بسبب كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:53 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أي وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي أكد عدم وجود قيود على سفر المقيمين في الإمارات إلى الخارج، وعودتهم إلى الدولة.

وأشارت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس المكتب إلي أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أكّدت عدم وجود حاجة إلى التقدم بطلب "تصريح عودة"، لكنها اشترطت الالتزام بالإجراءات الصحية المعلنة، بما فيها تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين، بعد وصولهم، حتى في حال كانت نتيجة فحص "كورونا" سلبية.

وحددت الهيئة اشتراطات السفر:  بإجراء فحص "كوفيد-19" قبل السفر، وإبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت الخلو من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة ، مشيرة إلي أن لا يُسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

أما بالنسبة لإجراءات العودة فإن الأمر يتطلب  تحديث بيانات الهوية وجواز السفر والجنسية عبر(uaeentry.ica.gov.ae) ، وفحص "كورونا" في مختبر معتمد، ويشترط نتيجة سلبية قبل 96 ساعة من الإقلاع، مع حجز تذكرة العودة، وإبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي، فضلا عن إجراء الفحص المخبري عند الوصول، وتحميل تطبيق الحصن، مع الالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلقاها مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي.. 4 فئات من مخالفي الإقامة يستفيدون من المغادرة بدون غرامات

الإمارات تطلق مبادرة لعودة 200 ألف من أصحاب الإقامات السارية بالخارج

فئات ووجهات محددة.. تفاصيل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين في الإمارات

في زمن كورونا..ما شروط الدخول والخروج من الإمارات؟

تلقاها مكتب التمثيل العمالي.. الإمارات تدعو المقيمين لتجديد إقاماتهم والهوية المنتهية

تلقاها مكتب التمثيل العمالى .. الإمارات تلزم القادمين إليها بإبراز نتائج سلبية لـ "كورونا"

ترشيحاتنا

وفاة روبرت شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

المرحلة الأولى .. مكتب التنسيق يوجه نصيحة مهمة للطلاب

استغاثت .. اعتداء أب على طفلته بوحشية يفجر غضب الشارع العراقي| فيديو

هينسيهم شققهم.. رئيس حي الأسمرات: توفير سكن لأسرتين من متضرري عقار قصر النيل المنهار

جيران المنزل المنهار بالمنوفية: المشهد مرعب.. ودخلنا جوا الأنقاض لإنقاذ السكان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح