في عيد ميلا ياسم ياخور .. تعرف على أغرب شائعة بحياته

صادف اليوم الأحد ، عيد ميلاد الفنان السوري باسم ياخور ، فهو من مواليد 16 أغسطس 1971 وأكمل اليوم عامه الـ49.





وشارك ياخور في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة ووعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف"، ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.





وباسم ياخور تلاحقه دائمًا الشائعات، ولكنه يرى أن شائعة وفاته التي انتشرت عام 2016 هي الأبشع، ووصف مروجها بالمريض النفسي، وعبر عن انزعاجه الشديد من انتشارها على المواقع الإلكترونية الإخبارية.



