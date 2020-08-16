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المرحلة الأولى .. مكتب التنسيق يوجه نصيحة مهمة للطلاب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:31 ص
مكتب التنسيق
مكتب التنسيق
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فرح علاء الخولي
قال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن التنسيق الالكتروني بدء منذ عام 2007 حتى الآن، ويكون من خلال الدخول برقم الجلوس والرقم السري لكل طالب وملء الرغبات.

وتابع السيد عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى للتنسيق ستبدأ من يوم السبت 22-8 حتى يوم الاربعاء 26-8، والحد الادنى لبداية المرحلة الاولى 400 درجة للشعبة العلمية، 387 درجة لشعبة الرياضة، و 327.5 درجة للشعبة الأدبية.

واضاف عطا، ان حوالي 66 ألف طالب من الحاصلين على أكثر من 95% في شعبة العلوم وهذا حوالي 30% من طلاب الشعبة بأكملها.

وأشار إلى ان مكتب التنسيق خاص بالجامعات الحكومية والمعاهد الحكومية دون التدخل في الجامعات والمعاهد الخاصة، ونصح الطلاب بأن يركزوا في كتابة رغباته لأنه غير مسموح لاعادة ترشيح الطالب مرة اخرى، وان كل طالب في المرحلة الأولى أن يعدل في استمارة رغباته خلال الخمس ايام ويتم الأخذ بآخر تعديل للاستمارة.
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