AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفيرنا بالكاميرون يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكاميرونية الجديدة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:32 ص
السفي المليجي ورئيس
السفي المليجي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية
Advertisements
محمد وديع
التقى سفير مصر فى ياوندي "مدحت كمال المليجي" بالسيدة مارينيت نجو ياتينا Marinette Ngo Yetna، عضوة البرلمان الكاميروني، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكاميرونية الجديدة.

من جانبها، أكدت عضو البرلمان الكاميروني على رغبتها في دعم العلاقات البرلمانية بين الدولتيّن، وتفعيل أواصر التعاون المشترك بين مصر والكاميرون للإستفادة من الخبرة والريادة المصرية في مختلف التخصصات ذات الأهمية للشعبين الشقيقين.

وبدأت شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي الجمعة 13 أغسطس، تسيير رحلات للعاصمة الكاميرونية ياوندي، إضافة إلى 39 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر في الكاميرون: لم يتواصل معنا مسؤولي الأهلي والزمالك استعدادا لنهائيات دوري أبطال أفريقيا

سفير مصر في الكاميرون: من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال نهائيات دوري الأبطال

مدحت المليجي: الكاميرون لم تعتذر عن استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى روسيا والكاميرون والسعودية

ترشيحاتنا

المبتكر الكفيف.. قصة مريض ابتكر علاجه بنفسه وأنهى معاناته مع تصلب الشرايين

نسخة للبالغين أكثر خطورة من تيك توك.. ترامب ينضم لـ تريللر بـ 3 آلاف متابع ونصف مليون مشاهدة

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟.. دار الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

انسف الكرش واحمي نفسك من حرارة الصيف بمشروب الخيار والنعناع

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده

فيديو جراف.. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح