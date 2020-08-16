سفيرنا بالكاميرون يلتقي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكاميرونية الجديدة

التقى سفير مصر فى ياوندي "مدحت كمال المليجي" بالسيدة مارينيت نجو ياتينا Marinette Ngo Yetna، عضوة البرلمان الكاميروني، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكاميرونية الجديدة.





من جانبها، أكدت عضو البرلمان الكاميروني على رغبتها في دعم العلاقات البرلمانية بين الدولتيّن، وتفعيل أواصر التعاون المشترك بين مصر والكاميرون للإستفادة من الخبرة والريادة المصرية في مختلف التخصصات ذات الأهمية للشعبين الشقيقين.





وبدأت شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي الجمعة 13 أغسطس، تسيير رحلات للعاصمة الكاميرونية ياوندي، إضافة إلى 39 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.



