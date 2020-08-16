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محافظات

خلال الموجة الـ 16.. استرداد 38 فدانا أملاك دولة بسمالوط فى المنيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:30 ص
استرداد أراضي الدولة
استرداد أراضي الدولة
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ايمن رياض
تمكنت حملة مكبرة لاسترداد الأراضى بسمالوط شمال المنيا من استرداد 38 فدانا، والتى تم تشكيلها بتكليف من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذى وجه بمتابعة أعمال تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضى الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، بمركز سمالوط.

وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

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ووجه محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط بتنفيذ حملات الاستراد والإزالات، ومن خلال الحملة تم تنفيذ إزالة لحالة بناء مخالف طبقا للقانون 119 لسنة 2008 كما تم استرداد 38 فدانا بالعزيمة.

وطالبت محافظة المنيا بواضعى اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى بالديوان العام لمحافظة.
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