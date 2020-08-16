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رياضة

خالد لطيف: المنافسة على منصب مدير الجبلاية كانت بين ثروت سويلم وعلاء عبدالعزيز

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:38 ص
خالد لطيف
خالد لطيف
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يسري غازي
أكد خالد لطيف، عضو اتحاد الكرة السابق، ان الدكتور علاء عبدالعزيز بالجهاز المعاون للمنتخب الأوليمبي كان المرشح الأوفر حظا فى تولى مهام منصب المدير التنفيذى للجبلاية، ابان تولى المهندس هاني ابوريدة رئاسة الاتحاد.

وتقدم الإعلامى خالد لطيف ، باستقالته ضمن مجلس إدارة الجبلاية السابق برئاسة المهندس هاني ابو ريدة بعد إخفاق منتخب مصر الأول فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى صيف العام الماضى.

وقال خالد لطيف فى تصريحات له:"اللواء ثروت سويلم شخصية جديرة بالتقدير والاحترام ومن أكثر من تعاملت معهم عن قرب داخل مقر الجبلاية ومن الكوادر الإدارية التى تتمتع بالكفاءة".

وتابع:" اللواء ثروت سويلم لم يكن سيتولى منصب المدير التنفيذى فى الجبلاية فى عهد المهندس هانى ابو ريدة رئيس الجبلاية السابق فى ظل وجود الدكتور علاء عبدالعزيز آنذاك".

وأشار إلى أن اللواء ثروت سويلم تولى المهمة فى عهد جمال علام رئيس الجبلاية السابق واثبت جدارته فى العمل الإدارى فضلا عن تمكنه من إيجاد حلول للعديد من الأزمات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تدرس اجراء انتخابات الجبلاية القادمة نهاية شهر نوفمبر المقبل على أن يسبقها اقامة فعاليات الجمعية العمومية العادية.
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