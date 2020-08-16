بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر





وظهرت نجلاء بدر في الفيديو بشكل جمالي يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة.





وأما من الناحية الجمالية تعتمد نجلاء بدر على وضع المكياج الناعم المرتكز على الألوان الواضحة الداكنة، مع استخدام البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة.





كما تتميز بمجموعة من الملابس المتناسقة ذات الألوان الزاهية مثل الأزرق، كما تتألق بمجموعة من الفستانين الجريئة في المهرجانات.





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وإليكم صور نجلاء بدر..