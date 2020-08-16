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مرأة

بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:11 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة  نجلاء بدر مؤشر البحث جوجل، بعد حرصها على مشاركة متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نجلاء بدر في الفيديو بشكل جمالي يخطف الأنظار بقصة شعر جديدة.

وأما من الناحية الجمالية تعتمد نجلاء بدر على وضع المكياج الناعم المرتكز على الألوان الواضحة الداكنة، مع استخدام البلاشر على الوجنتين بطريقة مميزة.

كما تتميز بمجموعة من الملابس المتناسقة ذات الألوان الزاهية مثل الأزرق، كما تتألق بمجموعة من الفستانين الجريئة في المهرجانات.

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وإليكم صور نجلاء بدر..
نجلاء بدر نجلاء بدر
نجلاء بدر نجلاء بدر
نجلاء بدر نجلاء بدر
بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر
بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر
بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر
بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر
بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر
بعد اللوك الجديد .. 10 صور تبرز جمال نجلاء بدر
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