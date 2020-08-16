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حوادث

بعد انهيار عقار قديم .. إخلاء منزل من السكان لتصدعه في سوهاج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:47 ص
انهيار عقار قديم
انهيار عقار قديم
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خالد رياض
شهد مركز ساقلتة بسوهاج، انهار منزل قديم غير مأهول بالسكان،  مما أسفر عن تصدع منزل مجاور مكون من 5 طوابق، حيث أخلت الوحدة المحلية لمدينة ساقلته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المنزل الثاني من السكان وفرضت كردونا أمنيا حول المنطقة.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ  بانهيار جزئي لمنزل بناحية بندر ساقلته، تبين من الفحص إنهيار الحائط الخلفي والأمامي لمنزل ملك "العارف.ق.ج" 59 عاما عامل ويقيم بذات الناحية علي مساحة 90 مترا غير مأهول بالسكان دون حدوث ثمة إصابات.


نتج عن ذلك حدوث بعض التصدعات بمنزل مجاور ملك "عبد الحفيظ.ظ.ع" 30 عاما عامل ويقيم بذات الناحية علي مساحة 110 أمتار مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت.


تم إخلاء المنزل الثاني من قاطنيه وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، بسؤال مالك المنزل الثاني وأتهم مالك المنزل الأول بالتسبب في ذلك وبمواجهة المشكو في حقه قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأن حدوث الانهيار نتيجة قدم المنزل وتهالكه.


تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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