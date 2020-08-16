لبنان هترجع.. مصر تكثف الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة|شاهد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن استمرار مصر ومجهودها المكثف لإرسال جسر جوي من المساعدات العاجلة إلى لبنان بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وظهر في التقرير ان أقلعت مجموعة من الطائرات العسكرية للجسر الجوي الخامس المقدم الى بيروت وعليها نخبة من الأطباء والاستشاريين وهذا لخدمة اشقائنا اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.





وقال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا وواحد من أطباء الجسر الجوي، ان هناك وفدا من أطباء الجامعات المصرية، موضحا ان ما تفعله الدولة ما هو إلا دور وواجب في تلك الأزمات.





وأضاف الدكتور رامي الناظر، الهلال الاحمر المصري، انه يتوقع اليوم بمساندة مصر لحكومة لبنان ان تستعيد لبنان أمنها واستقرارها مرة اخرى.



