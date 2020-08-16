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أخبار البلد

مستشار وزير البيئة السابق لـ صدى البلد: قانون البرك والمستنقعات يحتاج للحوار المجتمعي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:52 ص
صدى البلد
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قسم الأخبار
قال حسام محرم مستشار وزير البيئة السابق إن المراجعة والتعديل الدوري للتشريعات بمستوياتها المختلفة "سواء قوانين أو لوائح أو قرارات تنظيمية أو نحوها"، يعد أمرا هاما لمواكبة المتغيرات العلمية والواقعية ولتدارك أي سلبيات يتم اكتشافها عند تطبيق القانون، بشرط اللجوء إلي المتخصصين في المجالات المتعلقة بكل تشريع علي حدة، مع الاسترشاد بالتجارب الدولية المناظرة للبدء من حيث انتهي الآخرون والبناء عليه لتجنب تكرار أخطاء وعثرات الآخرين. 

وأوضح لـ "صدى البلد" أن القانون الخاص بالبرك والمستنقعات قانون حيوي للحفاظ علي الصحة العامة والبيئة، نظرا لما تسببه تلك البرك والمستنقعات من أضرار بيئية وصحية. 

وسيتضمن التعديل وصف دقيق للبرك والمستنقعات وهو أمر مهم لمنع أي التباس قد يتسبب في نزاعات قانونية بين الدولة وواضعي اليد، ولكنني لم أتمكن من الاطلاع علي الوصف المقترح للبرك والمستنقعات المعروض في التعديل حتي أتمكن من تقييم هذا التوصيف المقترح. 

واقترح مستشار وزير البيئة السابق إن يتضمن القانون نص يتيح رفع دعاوي قضائية جديدة من جانب المتضررين من أحكام نهائية صادرة بشأن نزاع متعلق بتنفيذ أحكامه، حتي يتساوي جميع المتضررين في الحقوق والواجبات اعمالا لروح القانون، ونظرا لما يمكن أن نعتبره تساوي في المراكز القانونية. 

داعيا إلي إعداد وطرح المسودة النهائية الكاملة للقانون على كافة المتخصصين في الجامعات ومراكز البحوث لإبداء الرأي النهائي مع الوضع في الاعتبار تجارب الدول المتقدمة في هذا الصدد كما اسلفنا.
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