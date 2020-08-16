نائب: الترويج للدراسة بالخارج عبر فيسبوك بمجاميع متدنية يفرز أشخاصا غير مؤهلين للعمل

تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور أشرف عبد الغفار، حول ظهور مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للترويج للسفر للدراسة بالخارج، للطلاب الذين حصلوا على مجموعات ضعيفة لم تمكنهم الالتحاق بكليات الطب والصيدلة والهندسة، بكليات فى عدة دول من بينها أوكرانيا، وروسيا، وجورجيا، وقبرص، وتركيا، والسودان، والتشيك"، بمجموع 50%.









وأوضح متولى، فى بيان صحفى، أن المشكلة فيما تروج له هذه الصفحات هو أن النقابات مُجبرة لمنح تراخيص مزاولة المهنة لهؤلاء الطلاب بعد انتهاء فترة الدراسة، لأنه طالما أن الدولة المانحة للشهادة تعترف بها، ومعتمدة لديها، يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، والمجلس الأعلى هو المنوط به الأمر، وليس النقابات.









وقال إن النتيجة تكون عدم تكافؤ فرص، بين خريج الثانوية العامة المجتهد، وبين آخر قد يكون راسبا فى الأساس وفقط تمكن من شراء شهادته من دولة أجنبية، وهو ما يهدد عدة مهن قد لا تحتم أي تلاعب مثل المهن المتعلقة بالطب وصحة الإنسان.









وأضاف أن هناك منحا تعليمية تقدمها الدولة بالمكاتب الثقافية والسفارات، وتلك المنح ترعاها الدولة وتقدم للطالب تسهيلات من خلال مكاتبنا بالخارج وترعاه ماديا واجتماعيا وتعليما، وتسعى لتأجيل التجنيد للطالب إذا تطلب الأمر ذلك، إلا أن هذه الصفحات تخلق سوقًا وتجارة لاستغلال أحلام الشباب.