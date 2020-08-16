ضبط 2 كيلو حشيش بحوزة عاملين في سوهاج





وتبين من الفحص انهما يقيمان محافظة أسيوط، وانهما يروجان بضاعتهما علي زبائنهما في محافظة سوهاج.





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كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما مفادها قيام كلًا من "علاء.ن.ص" 25 عاما عامل ، و" محمد.ع.ف" 40 عاما عامل، ويقيمان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز طما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين حال ترددهما علي دائرة المركز وذلك أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل ملك وقيادة الثاني وبحوزتهما 18 قطعة حشيش وزنوا 1 كيلو و800 جرام، مبلغ 7000 جنيهًا، و2 هاتف محمول.





بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة للتنقل بها.