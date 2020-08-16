AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 16-8-2020

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:38 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
Advertisements
قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 16 أغسطس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه، والبطاطس بين 2.25 و3.25.جنيه، والبصل بين 2.75 و3.75 جنيه.


وسجّلت الكوسة بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ما بين 12 و16 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 75 قرشًا و1.75 جنيه.


وسجلت البامية 17 جنيها، وكيلو الملوخية 3 جنيهات.




وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات للكيلو، والبرتقال الصيفى بـ16 جنيها.


وسجّل سعر كيلو التفاح المصرى بين 10 و16 جنيهًا، وعنب بناتى أصفر بين 4 و6 جنيهات، وعنب بناتى أحمر بين 5 و9 جنيهات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليمون يسجل 24 جنيها .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد

التفاح بـ 12 جنيها .. أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الثلاثاء

القائمة كاملة.. ثبات أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء

التفاح المصرى بـ15 جنيها..أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

في ثاني أيام عيد الأضحى.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 1-8-2020

الليمون بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضراوات و الفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

ترشيحاتنا

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

فيديو جراف.. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون

إيه القمر ده.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة لها.. شاهد

الزوج الوفي| يصارع قرشًا مفترسًا لإنقاذ زوجته من بين فكيه.. صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 -8- 2020 بمحافظات مصر

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلات