أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 16-8-2020

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 16 أغسطس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.









تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه، والبطاطس بين 2.25 و3.25.جنيه، والبصل بين 2.75 و3.75 جنيه.









وسجّلت الكوسة بين 3 و5.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ما بين 12 و16 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 75 قرشًا و1.75 جنيه.









وسجلت البامية 17 جنيها، وكيلو الملوخية 3 جنيهات.



















وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 3 و7 جنيهات للكيلو، والبرتقال الصيفى بـ16 جنيها.



