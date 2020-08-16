AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب كوم أمبو بأسوان يتقدم بطلب إحاطة بسبب الانقطاع الدائم للمياه

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:23 ص
النائب أحمد سعد درويش
النائب أحمد سعد درويش
Advertisements
فريدة محمد
وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن " كوم أمبو " طلب إحاطة عاجل عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان وذلك بسبب الانقطاع الدائم للمياه عن مدينة كوم أمبو وقرى مركز كوم أمبو بصفة يومية فى ظروف بلد بها درجة حرارة عالية.

وأضاف درويش فى بيان صحفى له : هذا الانقطاع الدائم للمياه جاء بسبب تهالك وقدم محطات المياه وقلة الكفاءة لهذه المحطات وعدم توافر قطع الغيار مما ادى الى احتقان الشارع بمركز كوم امبو.

وطالب النائب أحمد درويش بسرعة حل هذه المشكلة رحمة بمواطنين كوم امبو بأسوان وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالب رئيس الوزراء والإسكان بالرد.. بيان برلماني عاجل عن مشاكل الباسل والزواج الحديث بالسويس

أنيسة حسونة في طلب إحاطة: انتشار ملحوظ للمياه المعدنية الفاسدة بالأسوق المصرية

مستقبل وطن بأسوان: تركيب أسقف خشبية لمنازل الأسر الفقيرة بقرية سبيل مكي بكوم أمبو.. صور

ترشيحاتنا

تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

في عيد ميلا ياسم ياخور .. تعرف على أغرب شائعة بحياته

أفضل أنواع ذكر الله .. ردده بهذه الطريقة

فيديو جراف.. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون

أسعار الذهب اليوم 16-8-2020

أحزان خالد النبوي تدفع الجمهور للبحث عنه .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلات