نائب كوم أمبو بأسوان يتقدم بطلب إحاطة بسبب الانقطاع الدائم للمياه

وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن " كوم أمبو " طلب إحاطة عاجل عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان وذلك بسبب الانقطاع الدائم للمياه عن مدينة كوم أمبو وقرى مركز كوم أمبو بصفة يومية فى ظروف بلد بها درجة حرارة عالية.





وأضاف درويش فى بيان صحفى له : هذا الانقطاع الدائم للمياه جاء بسبب تهالك وقدم محطات المياه وقلة الكفاءة لهذه المحطات وعدم توافر قطع الغيار مما ادى الى احتقان الشارع بمركز كوم امبو.





وطالب النائب أحمد درويش بسرعة حل هذه المشكلة رحمة بمواطنين كوم امبو بأسوان وتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصعيد.