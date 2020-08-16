AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بحضور الرئيس.. بدء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بتلاوة القرآن

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:29 ص
دء افتتاح المرحلة
دء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث ب تلاوة القرآن
Advertisements
شيرين عادل
بدأ منذ قليل مراسم افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بتلاوة آيات من القرآن الكريم. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بك مدن ومحافظات الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يصل ارتفاعها لـ١٦ مترا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمحطة الهايكستب قبل تشغيلها

إفتتاحها قبل العيد.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

وزير النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق الجديدة

وزير النقل من محطة عدلي منصور: نفذنا المشروع بأيد مصرية لأول مرة في تاريخ المترو

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

مترو الأنفاق.. ملحمة مصرية مستمرة!

ترشيحاتنا

هل تقبل صلاتي وأنا كسلان وأترك السنن؟.. دار الإفتاء تنصح بـ 4 أمور

هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد .. الإفتاء تجيب

الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية

ذكرى رحيل علوية جميل .. تزوجت من المليجى بعد قصة حب

مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

بـ تي شيرتات تحمل صورته .. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلات